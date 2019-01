Italia under 16, i convocati per il Torneo dei Gironi

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dall'otto al dieci gennaio, presso il Centro Tecnico Federale di Coverciano, si svolgerà un triangolare in famiglia tra 55 calciatori classe 2003 che per l'occasione si divideranno in tre squadre: la rappresentativa azzurra di Daniele Zoratto, e le due selezioni condotte rispettivamente da Mirco Gasparetto e Massimo Mutarelli. Si tratta del Torneo dei Gironi che segue immediatamente quello dedicato ai ragazzi della leva calcistica 2000 e 2001.

Questo l'elenco dei convocati:

PORTIERI

PRIORI ELIA 03.02.03 INTERNAZIONALE

GERARDI NICOLAS 07.02.03 INTERNAZIONALE

LUCI TOMMASO 04.01.03 FIORENTINA

MORETTI GIACOMO 07.01.03 LAZIO

MILAN ALBERTO 04.04.03 CITTADELLA

ZACCHI GIOELE 10.07.03 SASSUOLO

DIFENSORI

ZANOTTI MATTIA 11.01.03 INTERNAZIONALE

MORASCHI FEDERICO 19.08.03 ATALANTA

CEPELE RAMEN 21.03.03 INTERNAZIONALE

CERESOLI ANDREA 25.03.03 ATALANTA

LUCCHESI LORENZO 09.05.03 JUVENTUS

SAGGIORO MATTEO 07.02.03 CHIEVO VERONA

SOMMA FRANCESCO 31.05.03 NAPOLI

FONTANAROSA ALESSANDRO 07.02.03 EMPOLI

BONFANTI GIOVANNI 17.01.03 ATALANTA

PALOMBA LUIGI 17.04.03 CAGLIARI

DANESI DIEGO 23.03.03 BRESCIA

BOCI BRAYAN 24.07.03 GENOA

TURICCHIA RICCARDO 05.02.03 JUVENTUS

SANTI MATTIA 11.01.03 FIORENTINA

SCALVINI GIORGIO 11.12.03 ATALANTA

PENAZZI WALELU 22.07.03 CHIEVO VERONA

BALESINI NICCOLO’ 11.02.03 MILAN

PIERAGNOLO EDOARDO 17.04.03 SASSUOLO

CENTROCAMPISTI

MIRETTI FABIO 03.08.03 JUVENTUS

CASADEI CESARE 10.01.03 INTERNAZIONALE

BERTO GABRIELE 20.03.03 ATALANTA

GIOVANE SAMUEL 28.03.03 ATALANTA

FABBIAN GIOVANNI 14.01.03 INTERNAZIONALE

ZUCCON FEDERICO 01.04.03 ATALANTA

PESCHETOLA LORENZO 18.02.03 INTERNAZIONALE

SCHIRONE LUCA 24.02.03 CREMONESE

CASTIGLIONE TOMMASO 25.07.03 GENOA

CASOLARI FEDERICO 17.04.03 SASSUOLO

MAUGERI DEMIS 17.08.03 TORINO

FERRARA VINCENZO 07.02.03 SASSUOLO

ANTONIONI PIETRO 01.01.03 BOLOGNA

PISAPIA LUCIANO 24.02.03 JUVENTUS

TOMELLA RICCARDO 06.01.03 MILAN

TALIA ANGELO 10.03.03 BENEVENTO

IACCARINO GENNARO 01.07.03 NAPOLI

SCANDURRA LORENZO 14.01.03 ROMA

LOGRIECO ALESSANDRO 05.01.03 ROMA

DI STEFANO FILIPPO 28.08.03 FIORENTINA

ATTACCANTI

GNONTO DEGNAND WILFRIED 05.11.03 INTERNAZIONALE

MAGAZZU’ LUCA 24.03.03 INTERNAZIONALE

ROSA ALESSIO 14.05.03 ATALANTA

N’GBESSO HENOC STEPHANE 12.03.03 MILAN

MONTEVAGO DANIELE 18.03.03 CITTA’ DI PALERMO

MILAZZO ALESSIO GIUSEPPE 21.03.03 AAGAU TEAM (SVIZZERA)

BONETTI ANDREA 08.08.03 JUVENTUS

CERRI LEONARDO 04.03.03 DELFINO PESCARA

NASTI MARCO 17.09.03 MILAN

MARINACCI VALERIO 05.04.03 LAZIO

FLORIO MATTIA 05.09.03 HELLAS VERONA.