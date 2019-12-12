Italia under 16, i convocati per il Torneo dei Gironi

© foto di Daniele Buffa/Image Sport
|
Appuntamento dal 17 al 19 dicembre al Centro Tecnico di Coverciano per il Torneo dei Gironi, con tre selezioni azzurre under 16 ed un totale di 60 giocatori. Alla manifestazione prenderà parte anche una rappresentativa della serie C. Questi i convocati dal ct Daniele Zoratto:
NAZIONALE U16
PORTIERI
BONUCCI BRYAN 22.02.2004 INTERNAZIONALE
SCAGLIA SIMONE 12.07.2004 JUVENTUS
DIFENSORI
MOTOLESE MATTIA 13.04.2004 BOLOGNA
MISSORI FILIPPO 24.03.2004 ROMA
CAGIA GABRIELE 18.01.2004 GENOA
PELLEGRINI MATTEO 10.01.2004 ROMA
CATENA ETIENNE MARIUS 01.01.2004 ROMA
REGONESI IACOPO 28.03.2004 ATALANTA
FALASCA MATTEO 27.04.2004 ROMA
CENTROCAMPISTI
PAGANO RICCARDO 28.11.2004 ROMA
MARESSA TOMMASO 29.02.2004 JUVENTUS
NDOUR CHER 27.07.2004 ATALANTA
FATICANTI GIACOMO 31.07.2004 ROMA
PALELLA ANDREA 27.06.2004 GENOA
ALESI GABRIELE 28.01.2004 MILAN
ACCORNERO FEDERICO 05.02.2004 GENOA
ATTACCANTI
MANCINI TOMMASO 23.07.2004 VICENZA VIRTUS
TURCO NICOLO’ 15.01.2004 JUVENTUS
ROSSI LEONARDO 14.07.2004 MILAN
VIGNATO SAMUELE 24.02.2004 CHIEVO VERONA
SELEZIONE A
PORTIERI
NAVA LAPO FRANCESCO 22.01.2004 MILAN
BOLLETTA LUCA 26.11.2004 ASCOLI
DIFENSORI
BEDINI FILIPPO 10.03.2004 LAZIO
ABDALLA JOSEPH MUSTAPHA 07.01.2004 S.P.A.L.
NOBILE FILIPPO ROMANO 31.01.2004 JUVENTUS
GAGLIARDI LORENZO 14.04.2004 GENOA
ZAMBELLI FRANCESCO 07.01.2004 INTERNAZIONALE
BOZZOLAN ANDREA 23.02.2004 MILAN
PELAMATTI ANDREA 09.10.2004 INTERNAZIONALE
CENTROCAMPISTI
ROSSI GIORDANO 18.03.2004 LAZIO
APRILI LORENZO 30.01.2004 FIORENTINA
DORATIOTTO GIULIO 18.05.2004 JUVENTUS
PRISCO ANTONIO 08.04.2004 BENEVENTO
MUHAMETI ENDRI 12.07.2004 ATALANTA
ROSSI RICCARDO 05.01.2004 DELFINO PESCARA
SEMENZA ANDREA 11.05.2004 INTERNAZIONALE
ATTACCANTI
VITUCCI LEO 05.01.2004 ATALANTA
CRESPI VALERIO 04.08.2004 LAZIO
MASALA MICHELE 27.06.2004 CAGLIARI
PANICUCCI FILIPPO 14.04.2004 EMPOLI
SELEZIONE B
PORTIERI
ASCIOTTI EDOARDO ANTONIO 12.06.2004 GENOA
BOSEGGIA ELIA 06.02.2004 CHIEVO VERONA
DIFENSORI
BIRAL NICOLO’ 01.01.2004 ATALANTA
VONA ANTONELLO 27.03.2004 PARMA
PRATI BRUNO 15.04.2004 FIORENTINA
DELLA VALLE ALESSANDRO 11.05.2004 TORINO
ANTOLINI MATTIA 30.01.2004 JUVENTUS
PERIN NICOLO’ 07.04.2004 INTERNAZIONALE
RIGO MATTIA 16.10.2004 HELLAS VERONA
CENTROCAMPISTI
AMATUCCI LORENZO 05.02.2004 FIORENTINA
MOR ALESSANDRO 20.02.2004 BRESCIA
MELE ALESSIO 30.11.2004 GENOA
TONIATO MATTEO 22.01.2004 GENOA
BONAVITA SIMONE 07.02.2004 INTERNAZIONALE
THIOUNE SERIGNE SALIOU 07.02.2004 CITTADELLA
MAZIA ANDREA 29.02.2004 BOLOGNA
ATTACCANTI
POLI LUCA 05.04.2004 SAMPDORIA
DENTALE ALESSANDRO 06.05.2004 HELLAS VERONA
BALDARI LUCA 07.02.2004 SASSUOLO
GORI LORENZO 08.04.2004 FIORENTINA.