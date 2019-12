Italia under 16, i convocati per il Torneo dei Gironi

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Appuntamento dal 17 al 19 dicembre al Centro Tecnico di Coverciano per il Torneo dei Gironi, con tre selezioni azzurre under 16 ed un totale di 60 giocatori. Alla manifestazione prenderà parte anche una rappresentativa della serie C. Questi i convocati dal ct Daniele Zoratto:

NAZIONALE U16

PORTIERI

BONUCCI BRYAN 22.02.2004 INTERNAZIONALE

SCAGLIA SIMONE 12.07.2004 JUVENTUS

DIFENSORI

MOTOLESE MATTIA 13.04.2004 BOLOGNA

MISSORI FILIPPO 24.03.2004 ROMA

CAGIA GABRIELE 18.01.2004 GENOA

PELLEGRINI MATTEO 10.01.2004 ROMA

CATENA ETIENNE MARIUS 01.01.2004 ROMA

REGONESI IACOPO 28.03.2004 ATALANTA

FALASCA MATTEO 27.04.2004 ROMA

CENTROCAMPISTI

PAGANO RICCARDO 28.11.2004 ROMA

MARESSA TOMMASO 29.02.2004 JUVENTUS

NDOUR CHER 27.07.2004 ATALANTA

FATICANTI GIACOMO 31.07.2004 ROMA

PALELLA ANDREA 27.06.2004 GENOA

ALESI GABRIELE 28.01.2004 MILAN

ACCORNERO FEDERICO 05.02.2004 GENOA

ATTACCANTI

MANCINI TOMMASO 23.07.2004 VICENZA VIRTUS

TURCO NICOLO’ 15.01.2004 JUVENTUS

ROSSI LEONARDO 14.07.2004 MILAN

VIGNATO SAMUELE 24.02.2004 CHIEVO VERONA

SELEZIONE A

PORTIERI

NAVA LAPO FRANCESCO 22.01.2004 MILAN

BOLLETTA LUCA 26.11.2004 ASCOLI

DIFENSORI

BEDINI FILIPPO 10.03.2004 LAZIO

ABDALLA JOSEPH MUSTAPHA 07.01.2004 S.P.A.L.

NOBILE FILIPPO ROMANO 31.01.2004 JUVENTUS

GAGLIARDI LORENZO 14.04.2004 GENOA

ZAMBELLI FRANCESCO 07.01.2004 INTERNAZIONALE

BOZZOLAN ANDREA 23.02.2004 MILAN

PELAMATTI ANDREA 09.10.2004 INTERNAZIONALE

CENTROCAMPISTI

ROSSI GIORDANO 18.03.2004 LAZIO

APRILI LORENZO 30.01.2004 FIORENTINA

DORATIOTTO GIULIO 18.05.2004 JUVENTUS

PRISCO ANTONIO 08.04.2004 BENEVENTO

MUHAMETI ENDRI 12.07.2004 ATALANTA

ROSSI RICCARDO 05.01.2004 DELFINO PESCARA

SEMENZA ANDREA 11.05.2004 INTERNAZIONALE

ATTACCANTI

VITUCCI LEO 05.01.2004 ATALANTA

CRESPI VALERIO 04.08.2004 LAZIO

MASALA MICHELE 27.06.2004 CAGLIARI

PANICUCCI FILIPPO 14.04.2004 EMPOLI

SELEZIONE B

PORTIERI

ASCIOTTI EDOARDO ANTONIO 12.06.2004 GENOA

BOSEGGIA ELIA 06.02.2004 CHIEVO VERONA

DIFENSORI

BIRAL NICOLO’ 01.01.2004 ATALANTA

VONA ANTONELLO 27.03.2004 PARMA

PRATI BRUNO 15.04.2004 FIORENTINA

DELLA VALLE ALESSANDRO 11.05.2004 TORINO

ANTOLINI MATTIA 30.01.2004 JUVENTUS

PERIN NICOLO’ 07.04.2004 INTERNAZIONALE

RIGO MATTIA 16.10.2004 HELLAS VERONA

CENTROCAMPISTI

AMATUCCI LORENZO 05.02.2004 FIORENTINA

MOR ALESSANDRO 20.02.2004 BRESCIA

MELE ALESSIO 30.11.2004 GENOA

TONIATO MATTEO 22.01.2004 GENOA

BONAVITA SIMONE 07.02.2004 INTERNAZIONALE

THIOUNE SERIGNE SALIOU 07.02.2004 CITTADELLA

MAZIA ANDREA 29.02.2004 BOLOGNA

ATTACCANTI

POLI LUCA 05.04.2004 SAMPDORIA

DENTALE ALESSANDRO 06.05.2004 HELLAS VERONA

BALDARI LUCA 07.02.2004 SASSUOLO

GORI LORENZO 08.04.2004 FIORENTINA.