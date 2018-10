Italia under 16, i convocati per la doppia amichevole con l'Ucraina

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nuova sfida per la nazionale under 16 guidata da Daniele Zoratto. Il 23 ed il 25 ottobre, allo Stadio Comunale di Abano Terme, gli azzurrini affronteranno l'Ucraina. Il raduno è fissato per domenica 21 ottobre nel comune padovano.

Questo l'elenco dei 20 calciatori classe 2003:

Portieri

Sebastiano Desplanches (Milan), Elia Priori (Inter)

Difensori

Ramen Cepele (Inter), Andrea Ceresoli (Atalanta), Alessandro Citi (Milan), Filippo Grassi (Atalanta), Federico Moraschi (Atalanta), Francesco Somma (Napoli), Mattia Zanotti (Inter)

Centrocampisti

Gabriele Berto (Atalanta), Cesare Casadei (Inter), Samuel Giovane (Atalanta), Fabio Miretti (Juventus), Lorenzo Peschetola (Inter), Nicolò Radaelli (Inter), Federico Zuccon (Atalanta)

Attaccanti

Tommaso De Nipoti (Atalanta), Degnand Wilfried Gnonto (Inter), Stephane Henoc N’Bbesso (Milan), Alessio Rosa (Atalanta).