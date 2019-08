Italia under 16, la prima di Corradi: i convocati

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Bernardo Corradi è al suo esordio come selezionatore della nazionale under 16. Da lunedì 26 ad Acquapartita-Bagno di Romagna si svolgerà uno stage sino a giovedì 29, quando avrà luogo una gara amichevole contro la formazione Under 16 del Bologna.

Per l'occasione sono stati convocati 24 giocatori nati nel 2004:

Portieri

Bryan Bonucci (Inter), Tommaso Bertini (Atalanta)

Difensori

Filippo Missori (Roma), Alessandro Marocco (Inter), Bruno Prati (Fiorentina), Gabriele Cagia (Genoa), Matteo Pellegrini (Roma), Christian Biagetti (Fiorentina), Etienne Marius Catena (Roma), Jacopo Regonesi (Atalanta), Andrea Bozzolan (Milan)

Centrocampisti

Niccolò Sette (Milan), Riccardo Pagano (Roma), Tommaso Maressa (Juventus), Nicolò Biral (Atalanta), Giacomo Faticanti (Roma), Andrea Palella (Genoa), Cher Ndour (Atalanta), Gabriele Alesi (Milan), Federico Accornero (Genoa)

Attaccanti

Tommaso Mancini (LR Vicenza Virtus), Nicolò Turco (Juventus), Samuele Vignato (Chievo Verona), Leonardo Rossi (Milan).