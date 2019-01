Italia under 17, amichevole con la Spagna: i convocati

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Torna al lavoro la nazionale under 17 di Carmine Nunziata, reduce dalla doppia amichevole contro la Francia a dicembre. Impegno prestigioso in vista: mercoledì 16 gennaio alle ore 19.00 gli azzurrini sono attesi dalla Spagna al "Fernando Torres Stadium" di Fuenlabrada, impianto dedicato all'attaccante spagnolo ora in Giappone.

Il passaggio successivo saranno le qualificazioni agli europei previste in Turchia dal 20 al 26 marzo, dove l'Italia affronterà i padroni di casa, la Romania e l'Austria. L'obiettivo è arrivare alle fasi finali in Repubblica d’Irlanda nel mese di maggio, e conquistare il titolo sfuggito soltanto in finale contro l'Olanda.

Questo l'elenco dei convocati classe 2002:

Portieri

Manuel Gasparini (Udinese), Marco Molla (Bologna)

Difensori

Francesco Lamanna (Juventus), Lorenzo Moretti (Inter), Lorenzo Pirola (Inter), Alessandro Pio Riccio (Juventus), Matteo Ruggeri (Atalanta), Raffaele Spina (Juventus), Destiny Udogie (Hellas Verona)

Centrocampisti

Alessandro Arlotti (Monaco), Stefano Cester (Inter), Alessandro Mercati (Sassuolo), Gaetano Oristanio (Inter), Simone Panada (Atalanta), Nikola Sekulov (Juventus), Niccolò Squizzato (Inter), Franco Tongya (Juventus)

Attaccanti

Lorenzo Colombo (Milan), Nicolò Cudrig (Brugge Ksv), Sebastiano Esposito (Inter).