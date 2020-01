Italia under 17, amichevole con la Spagna: i convocati

Inizia il 2020 anche per la nazionale under 17 di Carmine Nunziata. Il prossimo 15 gennaio allo stadio "Tre Fontane" di Roma gli azzurrini sfideranno i coetanei della Spagna, lo stesso giorno nel quale è prevista anche la gara della rappresentativa under 19 contro gli iberici.

Per l'occasione sono stati convocati 22 calciatori nati nel 2003, con l'Atalanta che vanta il maggior numero di giocatori selezionati, ben sei.

Portieri

Sebastiano Desplanches (Milan), Gioele Zacchi (Sassuolo)

Difensori

Andrea Ceresoli (Atalanta), Ramen Cepele (Inter), Filippo Fiumanò (Juventus), Davide Gentile (Benevento), Daniele Ghilardi (Fiorentina), Giorgio Scalvini (Atalanta), Riccardo Turicchia (Juventus), Mattia Zanotti (Inter)

Centrocampisti

Tommaso Baldanzi (Empoli), Federico Casolari (Sassuolo), Duccio Degli Innocenti (Empoli), Samuel Giovane (Atalanta), Fabio Miretti (Juventus), Andrea Oliveri (Atalanta), Jacopo Fazzini (Empoli), Federico Zuccon (Atalanta)

Attaccanti

Andrea Bonetti (Juventus), Wilfried Gnonto (Inter), Luca Magazzù (Inter), Alessio Rosa (Atalanta).