Italia Under 17, da Esposito a Sekulov: che trionfo con la Spagna

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

C'è un’Italia che vola. Che corre forte, fortissimo. Fino a questo momento più forte di tutti. E' la Nazionale Under 17 di Carmine Nunziata, che ha appena completato un girone capolavoro nell'Europeo di categoria che si disputa in Irlanda. Lo dice il campo, lo strapotere con cui nella fase a gironi sono state sconfitte nazionali di blasone come Germania, Austria e in ultimo Spagna, con un rotondo 4-1. I numeri parlano chiaro: 9 gol segnati, 3 subiti. Merito di una squadra rodata, in grado di cambiare nell'assetto ma restare immutata nell'identità di gioco. Contro la Roja, Nunziata ha mutato la formazione senza però perdere nulla in qualità né quantità, anzi. La squadra ha continuato a macinare calcio. Ne sono una prova le prestazioni dei singoli. Sekulov, provato con l'Austria da trequartista, ha impressionato da mezzala. Palloni recuperati, capacità di inserimento negli spazi e tanto ossigeno nei momenti di apnea della squadra. Pirola, autore anche di un pregevole gol, ha lasciato intravedere carisma e doti di leadership. Esposito, subentrato, ha ancora una volta mostrato il suo enorme potenziale. In un sistema dove il singolo esalta il corale, il modulo e gli elementi diventano così il perfetto ingrediente per permettere al meccanismo complessivo di rendere al 100%. E i risultati si vedono, in attesa del dentro o fuori fondamentale contro il Portogallo di lunedì.