Italia under 17, i convocati per il Torneo dei Gironi

Appena rientrato dalla soddisfacente avventura al Mondiale di categoria, Carmine Nunziata riprende le redini della nazionale under 17 per affrontare l'ottava edizione del Torneo dei Gironi. Gli avversari saranno altre due selezioni, guidate rispettivamente da Emanuele Filippini e Mirco Gasparetto, oltre alla grande novità di una rappresentativa interamente dedicata alla serie C, allenata da Daniele Arrigoni. Appuntamento al Centro Tecnico Federale di Coverciano dal 22 al 24 novembre.

Questi i 60 calciatori classe 2003 convocati, oltre agli effettivi della selezione serie C:

Portieri

LUCI TOMMASO 04.01.2003 FIORENTINA

ZACCHI GIOELE 10.07.2003 SASSUOLO

Difensori

CEPELE RAMEN 21.03.2003 INTERNAZIONALE

CERESOLI ANDREA 25.03.2003 ATALANTA

FIUMANO’ FILIPPO 23.02.2003 JUVENTUS

GHILARDI DANIELE 06.01.2003 FIORENTINA

MULAZZI GABRIELE 01.04.2003 JUVENTUS

SCALVINI GIORGIO 11.12.2003 ATALANTA

ZANOTTI MATTIA 11.03.2003 INTERNAZIONALE

Centrocampisti

BALDANZI TOMMASO 23.03.2003 EMPOLI

CASOLARI FEDERICO 11.04.2003 SASSUOLO

DEGLI INNOCENTI DUCCIO 28.04.2003 EMPOLI

FAZZINI JACOPO 16.03.2003 EMPOLI

MIRETTI FABIO 03.08.2003 JUVENTUS

ROSSI ALESSIO 16.03.2003 EMPOLI

ZUCCON FEDERICO 01.04.2003 ATALANTA

Attaccanti

BONETTI ANDREA 08.08.2003 JUVENTUS

MAGAZZU’ LUCA 29.04.2003 INTERNAZIONALE

PISAPIA LUCIANO 24.02.2003 JUVENTUS

ROSA ALESSIO 14.05.2003 ATALANTA

SELEZIONE A

Portieri

BIAGINI VALERIO 20.10.2003 EMPOLI

MORETTI GIACOMO 07.01.2003 LAZIO

Difensori

CAVALLINI ALESSANDRO 28.09.2003 SASSUOLO

CITI ALESSANDRO 06.01.2003 MILAN

GENTILE DAVIDE 19.12.2003 BENEVENTO

GIORCELLI NICOLO’ 18.08.2003 JUVENTUS

MORELLI MATTEO 15.11.2003 EMPOLI

OBARETIN NOSA 26.01.2003 MILAN

ROCCHETTI YURI 15.06.2003 ROMA

Centrocampisti

BERTO GABRIELE 20.03.2003 ATALANTA

CASADEI CESARE 10.01.2003 INTERNAZIONALE

CASSANO CLAUDIO 22.07.2003 ROMA

INNOCENTI LUCA 21.02.2003 FIORENTINA

LOGRIECO ALESSANDRO 05.01.2003 ROMA

SCHIRONE LUCA 24.02.2003 CREMONESE

VASSALLO PIETRO 01.01.2003 GENOA

Attaccanti

CAPPADONNA ANDREA 31.05.2003 INTERNAZIONALE

CASTIGLIANI SIMONE 25.07.2003 LAZIO

CERRI LEONARDO 04.03.2003 JUVENTUS

UMILE BRUNO 06.02.2003 NAPOLI

SELEZIONE B

Portieri

LUCATELLI IGOR 05.02.2003 DELFINO PESCARA

SASSI JACOPO 24.07.2003 ATALANTA

Difensori

BERNASCONI LORENZO 16.11.2003 CREMONESE

FARUCCI VINCENZO 12.06.2003 PARMA

MORASCHI FEDERICO 19.08.2003 ATALANTA

PALOMBA LUIGI 17.04.2003 CAGLIARI

PIERAGNOLO EDOARDO 03.01.2003 SASSUOLO

QUIRINI ETTORE 14.08.2003 FIORENTINA

TURICCHIA RICCARDO 05.02.2003 JUVENTUS

Centrocampisti

FABBIAN GIOVANNI 14.01.2003 INTERNAZIONALE

MALAGRIDA LORENZO 24.10.2003 SAMPDORIA

OLIVERI ANDREA 14.01.2003 ATALANTA

PESCHETOLA LORENZO 18.02.2003 INTERNAZIONALE

SALDUCCO VALENTINO 29.08.2003 JUVENTUS

SCANDURRA LORENZO 14.01.2003 ROMA

TERRACIANO FILIPPO 08.02.2003 HELLAS VERONA

Attaccanti

FLORIO MATTIA 05.09.2003 HELLAS VERONA

MUCI NIKOLAS 08.02.2003 TEAM TICINO

RIOSA MICHELE 13.04.2003 LAZIO

SATRIANO ANTONIO 30.10.2003.ROMA

ITALIA UNDER 17 SERIE C

Portieri

PIRCHER JULIAN 10/02/2003 SUDTIROL

PADUANO GENNARO 29/08/2003 CAVESE

Difensori

PINTON FRANCESCO 13/03/2003 GOZZANO

BOCCALUPO DIEGO RAMON 03/04/2003 MODENA

PERINOT DAVIDE 03/10/2003 PADOVA

FURLAN ROBERTO 01/08/2003 TERAMO

LINUSSI MANUEL 05/09/2003 TRIESTINA

GASPARINI JACOPO 20/05/2003 PADOVA

SPILLER MATTEO 13/08/2003 L.R. VICENZA

PODDA LORENZO 09/04/2003 ALESSANDRIA

ROMEO PASQUALE SIMONE 09/01/2003 CATANZARO

FANELLI JACOPO 11/08/2003 MONZA

Centrocampisti

MONALDI FILIPPO 31/12/2003 TERNANA

SULIANI DANIELE 10/04/2003 IMOLESE

BRACCI RICCARDO 22/07/2003 CESENA

ROSA SAMUELE 27/03/2003 RENATE

GHILARDI CRISTIAN 22/05/2003 GIANA ERMINIO

RUGGERI FEDERICO 23/04/2003 GUBBIO

Attaccanti

VINCIGUERRA FILIPPO 01/02/2003 SUDTIROL

CARDINALI MATTIA 06/01/2003 FERMANA

SARTORI MATTEO 29/01/2003 PADOVA

23 BUTTI MARCO FRANCESCO 24/06/2003 RENATE.