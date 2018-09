Italia under 17, i convocati per il torneo "Quattro Nazioni"

Nuovo impegno per la nazionale under 17 vice campione d'Europa. I ragazzi di Carmine Nunziata sono attesi al torneo Quattro Nazioni che si terrà dal 7 all'11 settembre in Germania. Esordio il sette settembre (ore 11) a Konstanz contro Israele, domenica 9 (ore 16) a Singen seconda gara con avversaria l'Olanda, ed il successivo martedì a Waldshut-Tiengen ci sarà la sfida contro i padroni di casa della Germania.

Il raduno è fissato a Fiumicino nella serata di martedì 4 settembre.

Questi i 21 calciatori classe 2002 convocati:

Portieri

Giovanni Garofani (Juventus), Manuel Gasparini (Udinese)

Difensori

Riccardo Calafiori (Roma), Christian Dalle Mura (Fiorentina), Christian Dimarco (Inter), Francesco Lamanna (Juventus), Lorenzo Pirola (Inter), Edoardo Scanagatta (Atalanta), Raffaele Spina (Juventus)

Centrocampisti

Riccardo Boscolo (Inter), Andrea Capone (Milan), Stefano Cester (Inter), Tommaso Milanese (Roma), Gaetano Pio Oristanio (Inter), Simone Panada (Atalanta), Franco Tongya (Juventus), Simone Trimboli (Sampdoria)

Attaccanti

Lorenzo Colombo (Milan), Nicolò Cudrig (Brugge Ksv) Sebastiano Esposito (Inter), Mirco Lipari (Juventus).