Italia under 17, i pre-convocati per le qualificazioni all'Europeo

Si avvicina la fase élite del Campionato Europeo under 17, prevista in Turchia dal 20 al 26 marzo e che, dopo l'esordio contro i padroni di casa, opporrà l'Italia a Romania ed Austria. Il ct Carmine Nunziata ha convocato 24 calciatori per il raduno che si terrà a Cesenatico lunedì prossimo.

Al termine della gara amichevole contro i pari età del Padova il sabato seguente, verrà diramata la lista definitiva dei 20 giocatori che prenderanno parte alla manifestazione. L'unico azzurrino sotto età è Samuel Giovane, centrocampista classe 2003 dell'Atalanta, mentre l'estremo difensore Filippo Rinaldi risulta alla prima chiamata.

Portieri

Manuel Gasparini (Udinese), Marco Molla (Bologna), Filippo Rinaldi (Parma)

Difensori

Christian Dalle Mura (Fiorentina), Francesco Lamanna (Juventus), Lorenzo Moretti (Inter), Lorenzo Pirola (Inter), Alessandro Pio Riccio (Juventus), Matteo Ruggeri (Atalanta), Raffaele Spina (Juventus), Iyenoma Destiny Udogie (Hellas Verona)

Centrocampisti

Alessandro Arlotti (Monaco), Michael Brentan (Juventus), Andrea Capone (Milan), Samuel Giovane (Atalanta), Simone Panada (Atalanta), Nikola Sekulov (Juventus), Niccolò Squizzato (Inter), Franco Tongya Heubang (Juventus), Simone Trimboli (Sampdoria)

Attaccanti

Matteo Cancellieri (Roma), Lorenzo Colombo (Milan), Nicolò Cudrig (Brugge KSV), Sebastiano Esposito (Inter).