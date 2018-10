Il Bayern Monaco pensa già al futuro. E per la panchina del prossimo anno si guarda in Olanda. C’è una forte idea Mark Van Bommel, attualmente allenatore del PSV Eindhoven. Comunque andrà Kovac lascerà il Bayern Monaco. E Van Bommel è più di un’idea...

TMW - Bayern Monaco, forte idea Van Bommel per la prossima stagione

Babbel a gamba tesa su Bolt: "Non sarà calciatore nemmeno tra 100 anni"

Udinese, Carnevale: "Spettacolo col Napoli. Ospina? Non ricorda Garella"

Montervino: "Napoli non può fare a meno di Milik, Lasagna completo"

Torino, Zaza parzialmente in gruppo. Ansaldi a parte

Sassuolo, differenziato per Boateng, Boga e Duncan

L'ex Roma H'Maidat nei guai: chiesti 4 anni di reclusione per rapina

Oggi in TV, gli anticipi di Serie B, Liga, Ligue 1 e Bundesliga

Juve, un passo avanti per l'Under 23: 1-0 al Moccagatta contro l'Arezzo

Juve, CR7 non vuole essere informato sulla questione Las Vegas

Inter-Milan, San Siro sold out: incasso da quasi 5 milioni

Juve, Dybala c'è: pronto per essere titolare in Champions

Figc: Gravina in Assemblea Lega di B

Italia under 17, raduno in vista delle qualificazioni agli Europei

Italia under 16, i convocati per la doppia amichevole con l'Ucraina

Genoa, più Kouamé di Pandev per affiancare Piatek contro la Juve

Camoranesi: "Ancelotti e CR7 il top per la Serie A"

Italia U17 femminile, le convocate per le qualificazioni europee

Quest'oggi al Centro Tecnico Federale di Coverciano si raduna la nazionale under 17. Il ct Carmine Nunziata ha convocato 23 giocatori che si alleneranno sino a martedì quando, al termine di una amichevole contro i pari età dell'Empoli, verrà diramata la lista definitiva dei calciatori che affronteranno il Qualifying Round ai prossimi Europei . Un appuntamento che si terrà a Spalato dal 27 ottobre al 2 novembre con avversarie quali Croazia, Armenia e Andorra. Questo l'elenco dei convocati classe 2002:

