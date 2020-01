© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Prima amichevole dell'anno per l'italia under 18. Bernardo Corradi ha convocato 20 giocatori nati nel 2002 per affrontare mercoledì 15 gennaio i pari età della Turchia in trasferta a Riva. Raduno previsto il 12 al a Mancini Park Hotel di Roma, e partenza fissata a due giorni più tardi.

Portieri

Marco Molla (Bologna), Filippo Rinaldi (Parma)

Difensori

Tommaso Barbieri (Novara), Giorgio Cittadini (Atalanta), Christian Di Marco (Inter), Francesco Lamanna (Cremonese), Alessandro Pio Riccio (Juventus), Matteo Ruggeri (Atalanta), Mattia Viti (Empoli)

Centrocampisti

Riccardo Chio Boscolo (Inter), Michael Brentan (Sampdoria), Andrea Capone (Milan), Gaetano Pio Oristanio (Inter), Nikola Sekulov (Juventus), Diego Orlando Simonetta (Sassuolo), Niccolò Squizzato (Inter)

Attaccanti

Alessandro Arlotti (Monaco), Nicholas Bonfanti (Inter), Nicolò Cudrig (Monaco), Antonio Reda (Atalanta).