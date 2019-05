Italia Under 18, contro l’Austria: convocati 20 Azzurrini

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Reduce dall’amichevole con l’Ungheria, la Nazionale Under 18 si prepara a chiudere la stagione con i prossimi novanta minuti in programma mercoledì 8 maggio. Avversaria degli Azzurrini sarà l’Austria allo stadio di Codroipo (ore 14.30), in provincia di Udine.

Le due nazionali si sono già incontrate 23 volte e i numeri sono dalla parte dell’Italia che ha collezionato 11 vittorie, 5 pareggi e 7 sconfitte. L’ultimo match con gli austriaci risale a novembre 2016 allo stadio di Caldogno, partita terminata con la vittoria azzurra (1-0).

Per l’occasione il tecnico Daniele Franceschini ha convocato venti Azzurrini che si raduneranno domenica sera e il giorno dopo inizieranno la preparazione presso il Centro Sportivo “De Marchi” di Pordenone.

L'elenco dei convocati

Portieri: Federico Brancolini (Fiorentina), Matteo Soncin (Milan);

Difensori: Leonardo Raggio (Genoa), Nicolò Armini (Lazio), Edoardo Pierozzi (Fiorentina), Francesco Semeraro (Roma), Fabio Ponsi (Fiorentina), Michael Ntube (Inter), Lorenzo Colombini (Inter);

Centrocampisti: Giuseppe Leone (Juventus), Davide Ghislandi (Atalanta), Luca Belardinelli (Empoli), Alessandro Sala (Milan), Nicolò Pierozzi (Fiorentina), Alessandro Cortinovis (Atalanta), Nicolò Rovella (Genoa);

Attaccanti: Gianmarco Cangiano (Roma), Lorenzo Sgarbi (Napoli), Pietro Rovaglia (Chievo), Riccardo Tonin (Milan).

Staff - Allenatore: Daniele Franceschini; Assistente Allenatore: Elvis Abbruscato; Preparatore Atletico: Mattia Modonutti; Preparatore dei Portieri: Davide Quironi; Medico: Federico Fantoni; Fisioterapista: Angelo Cartocci; Segretario: Luca Gatto.