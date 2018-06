Italia under 18, i convocati per i Giochi del Mediterraneo

L'italia parteciperà alla 18° edizione dei Giochi del Mediterraneo in Spagna con la rappresentativa under 18. Obiettivo della formazione guidata da Daniele Franceschini è vincere l'oro che manca in bacheca dal 1997. Gli azzurrini affronteranno Marocco e Libia, rispettivamente il 22 e 26 giugno, nelle località di Calafell e La Pobla de Mafumet. Il raduno è previsto a Formia sabato 16 giugno.

Questi i convocati:

Portieri

Luca Gemello (Torino), Simone Ghidotti (Fiorentina)

Difensori

Gabriele Bellodi (Milan), Gabriele Corbo (Spezia), Niccolò Corrado (Inter), Gabriele Ferrarini (Fiorentina), Emanuele Matteucci (Empoli), Matteo Piccardo (Genoa)

Centrocampisti

Roberto Biancu (Olbia), Lorenzo Gavioli (Inter), Hans Nicolussi Caviglia (Juventus), Marco Pompetti (Inter), Manolo Portanova (Juventus)

Attaccanti

Lorenzo Babbi (Cesena), Davide Merola (Inter), Samuele Mulattieri (Spezia), Nicola Rauti (Torino), Emanuel Vignato (Chievo Verona).