Italia under 18, i convocati per il Torneo dei Gironi

Ripresa delle attività per la nazionale under 18 con il Torneo dei Gironi. Dal 5 al 7 gennaio 55 calciatori nati fra il 2000 ed il 2001 si affronteranno a Coverciano in un triangolare in famiglia. Per l'occasione è stata formata una Selezione A ed una selezione B, guidate rispettivamente da Elvis Abbruscato e Paolo Nicolato, le quali andranno a confrontarsi con la selezione azzurra allenata da Daniele Franceschini.

Questo l'elenco dei convocati:

PORTIERI

MATTEO SONCIN 28.03.2001 MILAN

ELIA CAPRILE 25.08.2001 CHIEVO VERONA

DIFENSORI

LORENZO COLOMBINI 17.01.2001 INTERNAZIONALE.

NICOLO’ ARMINI 07.03.2001 LAZIO

GIORGIO BROGNI 28.01.2001 ATALANTA

ALBERTO BARAZZETTA 18.02.2001 MILAN

FABIO PONSI 12.02.2001 FIORENTINA

MICHAEL NTUBE 04.02.2001 INTERNAZIONALE

FRANCESCO SEMERARO 01.05.2001 ROMA

CENTROCAMPISTI

EMMANUEL GYABUAA 21.09.2001 ATALANTA

ALESSANDRO SALA 07.05.2001 MILAN

GIUSEPPE LEONE 05.05.2001 JUVENTUS

NICOLO’ ROVELLA 04.12.2001 GENOA

SAMUELE RICCI 21.08.2001 EMPOLI

DAVIDE ANGELO GHISLANDI 16.06.2001 ATALANTA

GIANMARCO CANGIANO 16.11.2001 ROMA

ATTACCANTI

LORENZO SGARBI 24.03.2001 S.S.C.NAPOLI

ALESSANDRO CORTINOVIS 25.01.2001 ATALANTA

ANDREA MATTIOLI 09.09.2001 SASSUOLO

SELEZIONE A

PORTIERI

NICCOLO’ CHIORRA 16.03.2001 FIORENTINA

MATTEO RASPA 21.08.2001 SAMPDORIA

DIFENSORI

EDOARDO PIEROZZI 12.09.2001 FIORENTINA

MEMEH CALEB OKOLI 13.07.2001 ATALANTA

IVAN MICHELOTTI 15.05.2001 CHIEVO VERONA

STEFANO VAGHI 29.05.2001 INTERNAZIONALE

STEFANO CELLA 19.04.2001 CREMONESE

MATTEO PINELLI 03.01.2001 JUVENTUS

CENTROCAMPISTI

LUCA BELARDINELLI 14.03.2001 EMPOLI

FEDERICO ARTIOLI 12.06.2001 SASSUOLO

JACOPO GIANELLI 04.03.2001 INTERNAZIONALE

ERIC LIRUSSI 01.05.2001 UDINESE

NICOLO’ PIEROZZI 12.09.2001 FIORENTINA

GIACOMO OLZER 14.04.2001 MILAN

DAVIDE DI FRANCESCO 19.01.2001 JUVENTUS

ATTACCANTI

PIETRO ROVAGLIA 26.02.2001 CHIEVO VERONA

RICCARDO TONIN 30.01.2001 MILAN

DANIEL MALDINI 11.10.2001 MILAN

SELEZIONE B

PORTIERI

NICOLA TINTORI 25.02.2000 INTERNAZIONALE

SIMONE GHIDOTTI 19.03.2000 FIORENTINA

DIFENSORI

MAURO ZITELLI 12.04.2000 LAZIO

TOMMASO CASSANDRO 09.01.2000 BOLOGNA

MORIS SPORTELLI 31.01.2000 TORINO

RICCARDO CAPELLINI 01.03.2000 JUVENTUS

NICHOLAS RIZZO 11.03.2000 INTERNAZIONALE

FEDERICO SIMONTI 14.06.2000 FIORENTINA

CENTROCAMPISTI

MATTIA ZENNARO 03.08.2000 VENEZIA

SALVATORE ESPOSITO 07.10.2000 SPAL

MATTIA VIVIANI 04.09.2000 BRESCIA.

NICOLO’ CAMBIAGHI 28.12.2000 ATALANTA

NICOLO’ DE ANGELIS 31.03.2000 TORINO

LORENZO PELI 24.01.2000 ATALANTA

LUDOVICO D’ORAZIO 19.02.2000 ROMA

ROBERTO BIANCU 19.01.2000 OLBIA

ATTACCANTI

ANDREA ADORANTE 05.02.2000 INTERNAZIONALE

GENNARO BORRELLI 10.03.2000 DELFINO PESCARA.