Italia under 18, i convocati per la Repubblica Ceca

Nuova amichevole in vista per l'Italia under 18. Gli azzurrini affronteranno la Repubblica Ceca venerdì 16 novembre, presso il Centro di Preparazione Olimpica "Giulio Onesti" di Roma. Per l'occasione il ct Daniele Franceschini ha convocato venti giocatori. L'unica novità è Gianmarco Cangiano, protagonista di un fulminante avvio di stagione con la Roma Primavera.

Portieri

Federico Brancolini (Fiorentina), Matteo Soncin (Milan)

Difensori

Leonardo Raggio (Genoa), Francesco Semeraro (Roma), Giorgio Brogni (Atalanta), Alberto Barazzetta (Milan), Fabio Ponsi (Fiorentina), Michael Ntube (Inter)

Centrocampisti

Emmanuel Gyabuaa (Atalanta), Lorenzo Colombini (Inter), Giuseppe Leone (Juventus), Nicolò Rovella (Genoa), Samuele Ricci (Empoli), Alessandro Sala (Milan), Davide Angelo Ghislandi (Atalanta), Gianmarco Cangiano (Roma)

Attaccanti

Roberto Piccoli (Atalanta), Alessandro Cortinovis (Atalanta), Edoardo Vergani (Inter), Andrea Mattioli (Sassuolo).