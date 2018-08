Italia under 18, i convocati per la Serbia

© foto di mbs_Nuernberg

Messa in archivio la doppia amichevole contro la Slovenia che ha riservato una vittoria a testa, è ancora tempo di amichevoli per l'italia under 18.

Gli azzurrini affronteranno la Serbia il prossimo 7 settembre (ore 16.30) allo "Zemun Stadium" di Belgrado. Per l'occasione il ct Daniele Franceschini ha convocato i seguenti calciatori classe 2001, molti dei quali vice-campioni europei in carica nella categoria under 17:

Portieri

Federico Brancolini (Fiorentina), Matteo Soncin (Milan)

Difensori

Alberto Barazzetta (Milan), Devid Bouah (Roma), Nicolò Armini (Lazio), Stefano Vaghi (Inter), Michael Ntube (Inter), Fabio Ponsi (Fiorentina)

Centrocampisti

Emmanuel Gyabuaa (Atalanta); Giuseppe Leone (Juventus), Nicolò Rovella (Genoa), Samuele Ricci (Empoli)

Attaccanti

Davide Angelo Ghislandi (Atalanta), Alessandro Cortinovis (Atalanta), Simone Rabbi (Bologna), Edoardo Vergani (Inter), Elia Petrelli (Juventus), Roberto Piccoli (Atalanta).