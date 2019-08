Italia under 19, i convocati per una doppia amichevole

© foto di Dario Fico/TuttoSalernitana.com

Nuovo appuntamento per la nazionale under 19 di Alberto Bollini. Messa in archivio l'amichevole vinta contro la Slovenia, sono in programma altre due sfide contro Olanda e Svizzera, previste rispettivamente il 6 ed il 9 settembre, nuovi test in vista delle qualificazioni europee di novembre.

Per l'occasione sono stati convocati 24 atleti classe 2001: prima chiamata per il difensore della Virtus Entella Federico Bonini e per Luca Chierico, centrocampista della Roma. Raduno previsto questa domenica a Salsomaggiore.

Portieri

Federico Brancolini (Fiorentina), Alessandro Russo (Sassuolo)

Difensori

Nicolò Armini (Lazio), Federico Bonini (Virtus Entella), Devid Eugene Bouah (Roma), Giorgio Brogni (Atalanta), Paolo Gozzi Iweru (Juventus), Michael Ntube (Inter), Memeh Caleb Okoli (Atalanta), Fabio Ponsi (Fiorentina)

Centrocampisti

Luca Chierico (Roma), Nicolò Fagioli (Juventus); Davide Ghislandi (Atalanta), Jean Freddi Greco (Torino), Manu Emmanuel Gyabuaa (Atalanta), Daniel Maldini (Milan), Alessio Riccardi (Roma), Samuele Ricci (Empoli), Nicolò Rovella (Genoa)

Attaccanti

Gianmarco Cangiano (Bologna), Elia Petrelli (Juventus), Roberto Piccoli (Atalanta), Pietro Rovaglia (Chievo Verona), Eddie Anthony Mora Salcedo (Verona).