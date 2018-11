Italia under 19, prima chiamata per Eddy Salcedo

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Messa alle spalle la prima fase di qualificazione agli Europei, conclusa a punteggio pieno nel girone, l'Italia under 19 affronta ora una doppia amichevole. Allo stadio "Nicola Tubaldi" di Recanati, gli azzurrini sfideranno l'Ungheria il 16 novembre, mentre tre giorni più tardi l'avversario sarà la Slovacchia.

Per queste gare il ct Federico Guidi ha convocato 23 giocatori. Spiccano gli esordi di Bouah, Schirò, Vignato e Salcedo. Per l'attaccante di origini colombiane si tratta della prima volta in assoluto con la maglia azzurra.

Portieri

Simone Ghidotti (Fiorentina), Alessandro Russo (Genoa)

Difensori

Nicolò Armini (Lazio), Gabriele Bellodi (Olbia), Devis Eugene Bouah (Roma), Antonio Candela (Genoa), Gabriele Corbo (Bologna), Paolo Gozzi Iweru (Juventus), Jean Freddi Greco (Roma)

Centrocampisti

Fabrizio Caligara (Olbia), Nicolò Fagioli (Juventus), Lorenzo Gavioli (Inter), Hans Nicolussi Caviglia (Juventus), Marco Pompetti (Inter), Manolo Portanova (Juventus), Thomas Schirò (Inter)

Attaccanti

Davide Merola (Inter), Elia Petrelli (Juventus), Giacomo Raspadori (Sassuolo), Nicola Rauti (Torino), Alessio Riccardi (Roma), Eddie Anthony Salcedo Mora (Inter), Emanuel Vignato (Chievo Verona).