Amichevole per Azzurrini che devo riscattare ko con Slovacchia

Fonte: ANSA

foto ANSA

(ANSA) - FIUMICINO, 10 SET - La nazionale Under 21 di calcio, guidata da Luigi Di Biagio, è in volo per Cagliari, dove domani affronterà in amichevole, alla Sardegna Arena, i pari età dell'Albania. Gli azzurrini, che giocano per la prima volta nel capoluogo sardo, sono partiti dall'aeroporto di Fiumicino alle 12.25. Prima della partenza Di Biagio, il Capo Delegazione Massimo Ambrosini e diversi calciatori sono stati fermati da passeggeri per dei selfie. Dopo la brutta sconfitta per 3 a 0 subita in amichevole contro la Slovacchia, il match di domani è un altro test di avvicinamento alla fase finale del Campionato europeo di categoria che si disputerà nel prossimo giugno proprio in Italia.