"Sto trovando giusta continuità col mio club"

(ANSA) - ROMA, 19 MAR - "Mi sento onorato di trovarmi di nuovo qui in Under 21 dopo l'infortunio, sono felicissimo di vestire la maglia azzurra". Alex Meret torna a far parte del gruppo azzurro "dopo un periodo non facile, ma ora sto bene - assicura il portiere del Napoli, fresco di convocazione con gli azzurrini di Gigi Di Biagio - sto trovando la giusta continuità nel club e questo mi ha aiutato a tornare. E' stato un anno speciale a metà perché ho saltato tutta la prima parte di stagione per l'infortunio e non è stato un periodo facile. Ma ora sono felice di avere trovato la continuità e di conseguenza la Nazionale" Il futuro è si chiama Europeo U21: "Manca pochissimo, ci aspettiamo un grande evento;are al massimo delle nostre possibilità. L'obiettivo è quello di arrivare il più lontano possibile, ci stiamo preparando bene per arrivare pronti a giugno. Oltretutto la finale sarà ad Udine e per me sarebbe un sogno poterla giocare, visto che lì sono nato e cresciuto calcisticamente".