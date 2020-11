Italia Under 21, Nicolato: "Vittoria sofferta ma importante. Sono soddisfatto"

Paolo Nicolato, tecnico dell'Under 21 italiana, ha commentato la vittoria ottenuta in Islanda: "Sapevamo che avremo sudato. Loro avevano sempre vinto. Noi siamo una squadra praticamente nuova, c'erano tanti esordienti. Sono molto soddisfatto della nostra partita. Abbiamo cambiato tanti ragazzi e anche il nostro modo di giocare ma i risultati sono comunque arrivati. Il merito è tutto dei ragazzi, se lo meritano. Adesso bisogna continuare così, con voglia e determinazione per raggiungere i nostri obiettivi. In 3 giorni abbiamo perso 10 giocatori, adesso vediamo come saremo domenica".