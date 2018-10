Italia-Usa: da domani via alla vendita dei biglietti

L'amichevole degli azzurri si disputerà a Genk il 20 novembre

Fonte: ANSA

foto ANSA

(ANSA) - ROMA, 23 OTT - Dalle 10 di domani saranno in vendita i biglietti per assistere all'amichevole fra la Nazionale e gli Stati Uniti, in programma martedì 20 novembre (alle 20,45) nella 'Luminus Arena' a Genk. Da venerdì 9 novembre i biglietti saranno in vendita anche nei botteghini della 'Luminus Arena' dalle 10 alle 13 e dalle ore 15 alle 18.