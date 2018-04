Italia, Uva: “Cinque squadre agli Europei sono una grande vittoria”

Il direttore generale della FIGC Michele Uva si è complimentato con le nazionali giovanili che nell'ultima settimana hanno staccato il pass per la fase finale dei rispettivi campionato Europei sottolineando come il lavoro svolto dalla Federazione, sia a livello maschile sia femminile, stia dando i suoi frutti: “Qualificare tutte le cinque squadre maschili e femminili per le finali degli Europei – ha spiegato Uva al sito della FIGC includendo anche l'Under 21 qualificata di diritto in quanto paese ospitante – è un grande risultato. L’Under 19 femminile è stato l’ultimo tassello di un bellissimo percorso di investimento sui giovani. L’ottimo lavoro svolto dal Club Italia è stato certificato. Sono 200 le persone coinvolte fra tecnici, preparatori, medici, fisioterapisti, osservatori, match analyst, oltre al personale federale che ama il lavoro di squadra. Un grazie assoluto a tutte le società maschili e femminili che oggi vincono insieme a noi e pongono la prima pietra verso l’obiettivo più ambizioso per il calcio italiano: i giovani”.