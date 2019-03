Italia, venerdì i convocati di Mancini: il programma per le due gare

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La Federazione Italiana Giuoco Calcio, tramite il proprio sito ufficiale (figc.it), ha reso noto il programma dell'Italia (Nazionale A) del CT Roberto Mancini in vista delle due gare internazionali contro la Finlandia e contro il Liechtenstein in programma sabato 23 marzo alle ore 20:45 presso la Dacia Arena - Stadio Friuli di Udine (UD) e martedì 26 marzo alle ore 20:45 presso lo Stadio "Ennio Tardini" di Parma (PR) valevoli per la 1ª e la 2ª giornata del Gruppo J del Round 1 delle European Qualifiers a UEFA EURO 2020.

Il Commissario Tecnico azzurro diramerà l'elenco dei calciatori convocati nella giornata di venerdì 15 marzo.

PROGRAMMA

Lunedì 18 Marzo 2019

Ore 12:00 - Raduno dei calciatori convocati presso il Centro Tecnico Federale di Coverciano (FI)

Ore 13:00 - Ingresso dei Media

Ore 13:30 - Conferenza Stampa FIGC/Emporio Armani

Ore 14:00 - Conferenza Stampa del CT Roberto Mancini

Ore 16:30 - Allenamento (porte aperte i primi 15 minuti ai Media)

Martedì 19 Marzo 2019

Ore 11:00 - Foto Ufficiale Emporio Armani

Ore 13:00 - Ingresso dei Media

Ore 13:30 - Conferenza Stampa FIGC/Lidl

Ore 14:00 - Conferenza Stampa (Calciatore)

Ore 16:30 - Allenamento (porte aperte)

Mercoledì 20 Marzo 2019

Ore 10:30 - Allenamento (porte chiuse)

Ore 13:00 - Ingresso dei Media

Ore 13:30 - Conferenza Stampa Programma Volontari (Roma UEFA EURO 2020/UEFA European Under-21 Championship Italy 2019)

Ore 14:00 - Conferenza Stampa (Calciatore)

Ore 16:30 - Allenamento (porte aperte i primi 15 minuti ai Media)

Giovedì 21 Marzo 2019

Ore 10:30 - Allenamento (porte chiuse)

Ore 13:00 - Ingresso dei Media

Ore 13:30 - Conferenza Stampa (Calciatore)

Ore 16:30 - Allenamento (porte chiuse)

Venerdì 22 Marzo 2019

Ore 11:15 - Partenza volo dall'Aeroporto di Firenze-Peretola all'Aeroporto di Trieste

Ore 16:15 - Conferenza Stampa Finlandia MD-1 presso la Dacia Arena - Stadio Friuli di Udine (UD) [porte aperte i primi 15 minuti ai Media]

Ore 17:00 - Allenamento Finlandia MD-1 presso la Dacia Arena - Stadio Friuli di Udine (UD) [porte aperte i primi 15 minuti ai Media]

Ore 18:00 - Conferenza Stampa Italia MD-1 (CT Roberto Mancini + 1 calciatore) presso la Dacia Arena - Stadio Friuli di Udine (UD)

Ore 18:30 - Allenamento Italia MD-1 presso la Dacia Arena - Stadio Friuli di Udine (UD) [porte aperte i primi 15 minuti ai Media]

Sabato 23 Marzo 2019

Ore 11:00 - Allenamento (porte chiuse)

Ore 20:45 - Italia vs Finlandia, Dacia Arena - Stadio Friuli di Udine (UD)

[1ª Giornata | Gruppo J | Round 1 | European Qualifiers | UEFA EURO 2020]

Domenica 24 Marzo 2019

Ore 12:00 - Allenamento presso la Dacia Arena - Stadio Friuli di Udine (UD) [porte chiuse]

Ore 18:30 - Partenza dall'Aeroporto di Trieste all'Aeroporto di Parma

Lunedì 25 Marzo 2019

Ore 11:00 - Allenamento Liechtenstein MD-1 presso Stadio "Ennio Tardini" di Parma (PR) [porte aperte i primi 15 minuti ai Media]

Ore 12:30 - Conferenza Stampa Liechtenstein MD-1 presso Stadio "Ennio Tardini" di Parma (PR) [CT Rene Pauritsch + 1 calciatore]

Ore 18:00 - Conferenza Stampa Italia MD-1 presso Stadio "Ennio Tardini" di Parma (PR) [CT Roberto Mancini + 1 calciatore]

Ore 18:30 - Allenamento Italia MD-1 presso Stadio "Ennio Tardini" di Parma (PR) [porte aperte i primi 15 minuti ai Media]

Martedì 26 Marzo 2019

Ore 11:00 - Allenamento (porte chiuse)

Ore 20:45 - Italia vs Liechtenstein, Stadio "Ennio Tardini" di Parma (PR)

[2ª Giornata | Gruppo J | Round 1 | European Qualifiers | UEFA EURO 2020]

Al termine scioglimento della Delegazione e rientro presso le rispettive sedi.