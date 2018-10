Italia, venerdì le convocazioni. Domenica il raduno a Coverciano

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo i primi due impegni di settembre con Polonia e Portogallo, la Nazionale riprende il suo cammino nella UEFA Nations League affrontando domenica 14 ottobre (ore 20.45 - diretta su Rai 1) a Chorzow la Polonia, un match che sarà preceduto dall’amichevole con l’Ucraina in programma mercoledì 10 ottobre (ore 20.45 – diretta su Rai 1) allo stadio ‘Luigi Ferraris’ di Genova.

Venerdì 5 ottobre il Ct Roberto Mancini diramerà le convocazioni per le due gare, con la Nazionale che si radunerà al Centro Tecnico Federale di Coverciano nella tarda serata di domenica 7 ottobre. Il giorno seguente gli Azzurri sosterranno la prima seduta di allenamento per poi partire alla volta di Genova martedì pomeriggio, alla vigilia dell’amichevole con l’Ucraina. La Nazionale farà quindi ritorno a Coverciano e sabato 13 ottobre raggiungerà Chorzow, sede del terzo incontro della UEFA Nations League contro i padroni di casa della Polonia.

Il programma della Nazionale

Domenica 7 ottobre

Entro le ore 24 ​raduno presso il Centro Tecnico Federale di Coverciano

Lunedì 8 ottobre (Azzurri Partner Day)

Ore 13.45​- Conferenza Stampa del Ct

Ore 17 - Allenamento (aperto a Media e Partner)

Martedì 9 ottobre

Ore 10.30 - Allenamento (aperto ai Media i primi 15 minuti)

Ore 16.25​- Partenza volo Firenze-Genova

Ore 17.15 -​ Arrivo a Genova e trasferimento presso Stadio “Luigi Ferraris”​

Ore 18 - Walk around

Ore 18.15 - Conferenza Stampa del Ct e 1 calciatore​​​​

Mercoledì 10 ottobre

Ore 20.45​- Gara amichevole Italia-Ucraina

Al termine incontro con i Media e trasferimento a Coverciano

Giovedì 11 ottobre

Ore 16 -​Allenamento (chiuso)

Venerdì 12 ottobre

Ore 10.30 - Allenamento (chiuso)

Ore 13.45 -​ Incontro con i Media​​

Ore 17 -​Allenamento (aperto ai Media i primi 15 minuti)

Sabato 13 ottobre​

Ore 10.45 - ​Partenza volo Firenze-Katowice

Ore 17.30 - ​Conferenza Stampa del Ct e 1 calciatore presso lo Stadio Silesian (Slaski) di Chorzow

Ore 18 - Allenamento (aperto ai Media i primi 15 minuti)

Domenica 14 ottobre

Ore 20.45 - ​Gara UNL Polonia-Italia

Al termine incontro con i Media e trasferimento a Roma

Lunedì 15 ottobre

Ore 16.30 - ​Incontro con il Presidente della Repubblica