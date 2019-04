Fonte: TuttoC.com

© foto di Federico De Luca

6 aprile 1994 - 6 aprile 2019. Venticinque anni fa, un momento storico per il calcio a Pontedera. Una di quelle pagine che rimangono scolpite nella memoria, quando il Pontedera di Francesco d’Arrigo disputò un’amichevole contro l’Italia di Sacchi e la sconfisse per 2-1: ai gol di Matteo Rossi e Alfredo Aglietti, entrambi nel primo tempo, non bastò il sigillo di Daniele Massaro nella ripresa per impattare la sfida. I granata, che quell’anno arrivarono secondi nel campionato di Serie C2 (poi promossi) alle spalle solo del Gualdo di Walter Novellino, schierarono la formazione migliore e batterono gli azzurri che solo pochi mesi più tardi sfiorarono il mondiale a Los Angeles contro il Brasile (sconfitta 3-2 ai rigori in finale).