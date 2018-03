Italia, Verratti alla ricerca della svolta: il 4-3-3 il modulo per lui

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

L'Italia riparte e tutto il mondo azzurro si aspetta di più da Marco Verratti. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport il ritorno al 4-3-3 potrebbe aiutare il centrocampista del Paris Saint Germain, in cerca della definitiva svolta con la maglia della Nazionale. Due le opzioni per vederlo in campo: come mezzala o come regista davanti alla difesa.