Italia, verso Euro u19: i pre-convocati di Nunziata

Il nuovo selezionatore Carmine Nunziata, succeduto a Federico Guidi alla guida della nazionale under 19, ha convocato 25 giocatori per un raduno che si terrà a Coverciano dal 2 all'8 luglio.

Un periodo che permetterà al ct di scegliere la rosa definitiva (previsti cinque tagli) che partirà per l'Armenia dove, a partire dal 14 luglio, si svolgeranno gli europei di categoria. Portogallo, Armenia e Spagna le avversarie designate.

Pur essendo una competizione riservata principalmente ai calciatori nati nel 2000, in organico sono presenti nove elementi del 2001 ed uno, Udogie (Hellas Verona) di due anni più piccolo.

Questo l'elenco dei 25 convocati iniziali:

Portieri

Marco Carnesecchi (Atalanta), Simone Ghidotti (Fiorentina), Alessandro Russo (Genoa)

Difensori

Nicolò Armini (Lazio), Gabriele Bellodi (Milan), Antonio Candela (Genoa), Gabriele Corbo (Bologna), Niccolò Corrado (Inter), Gabriele Ferrarini (Fiorentina), Paolo Gozzi Iweru (Juventus), Destiny Udogie Iyenoma (Hellas Verona)

Centrocampisti

Salvatore Esposito (Spal), Nicolò Fagioli (Juventus), Lorenzo Gavioli (Inter), Jean Freddi Greco (Torino), Hans Nicolussi Caviglia, (Juventus), Manolo Portanova (Juventus), Alessio Riccardi (Roma), Samuele Ricci ( Empoli)

Attaccanti

Davide Merola (Inter), Vincenzo Millico (Torino), Elia Petrelli (Juventus), Roberto Piccoli (Atalanta), Giacomo Raspadori (Sassuolo), Eddie Anthony Salcedo Mora (Inter).