Italia, Zaza: "Passato momenti difficili, stasera c'è un po' di emozione"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Simone Zaza ha analizzato il pari tra Italia e Olanda ai microfoni di Rai Sport: "Sono contento del gol, perché avevo un ricordo un po' triste della Nazionale. Per me è stata sempre l'aspirazione più grande, ho avuto un po' di fortuna. È normale mi emozioni un po', ho vissuto tutte le esperienze negative. Sono contento per la prestazione, siamo un gruppo giovane e purtroppo abbiamo tanto tempo per prepararci. Le esperienze mi hanno fatto crescere, ho passato tanti momenti negativi, adesso mi godo di più quelli felici e vado avanti per la mia strada. Siamo entusiasti, buonissimi giocatori e giovani che devono ancora arrivare ai massimi livelli. Siamo una squadra che col tempo diventerà competitiva".