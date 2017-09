Italia, Zoff: "La Nazionale è competitiva e farà bene al Mondiale"

© foto di Federico De Luca

Dino Zoff, ex CT della Nazionale, ha parlato ai microfoni di Radio Crc della squadra allenata da Ventura dopo il doppio impegno con Spagna e Israele, che ha fruttato tre punti e tante critiche: "L’Italia è una buona squadra e può far bene. Credo sia normale andare al Mondiale e può fare anche bene perché ci sono giocatori interessanti. Probabilmente abbiamo in mente la partita con la Spagna, ma la Nazionale è competitiva e lo sarà. Verratti e Insigne sono due ottimi giocatori e faranno vedere la proprie forza. Sono fiducioso, il gruppo mi piace e penso possa far bene. La Nazionale italiana può sempre essere tra le prime squadre del mondo. È un problema per tutte le Nazionali che le squadre di club siano fatte da tanti stranieri. Quando diversi giocatori provengono da una squadra e quindi in Nazionale arriva il famoso blocco di una squadra è chiaro che c’è un vantaggio, ma ormai non solo l’Italia, ma tutte hanno questi problemi".

Infine, un pronostico sul campionato: "Scudetto? Il Napoli è l’antagonista principale della Juventus poi c’è da capire se la Roma riuscirà a quadrare la difesa. Le milanesi viste così, invece, non credo riusciranno a fare più di quanto hanno fatto lo scorso anno".