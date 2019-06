Italo Cucci: “Alla Juve hanno mandato via uno che ha vinto 5 scudetti...”

Fonte: Radio bianconera

© foto di Federico De Luca

Ai microfoni di Radio Bianconera, nel corso di ‘Avanti Madama’, è intervenuto il giornalista Italo Cucci: “La situazione della Juventus? Mi sono abbastanza stupito di questo stop per l’allenatore. Conosciamo la Juve come un club organizzatissimo e questo mi fa pensare che il dettaglio dell’allenatore non sia poi così fondamentale. Ho il sospetto che l’allenatore che verrà scelto trovi la pappa già fatta, a meno che non ci siano già contatti con lui e che si sia già deciso cosa fare. Mi viene difficile pensare che il mercato della Juventus cominci a luglio, non è da Juve. La Juve è sempre stata la decisionista, quella che si muoveva prima degli altri. Non so che sortilegio abbia preso il club juventino, hanno mandato via uno che ha vinto cinque Scudetti, quindi ti viene a pensare che abbiano scomodato il Padre Eterno per la panchina. Ogni volta che la Juventus ha preso un innovatore non ci ha mai preso, il dna della Juve è un altro. Si tratta semplicemente di riuscire a mettere insieme una squadra per la Champions, ma nessuno può vincerla prima di averla giocata. La scelta di Sarri ha un senso soprattutto se a Torino hanno deciso che bisogna fare anche spettacolo, ma devono sapere che lo spettacolo non sempre coincide con la vittoria.“