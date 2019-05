Italy for Expo 2020, Figc sbarca a Dubai

Gravina, prosegue percorso di internazionalizzazione del brand

Fonte: ANSA

foto ANSA

(ANSA) - ROMA, 22 MAG - La Figc vola a Dubai insieme a 'Italy for Expo 2020'. E' l'impegno assunto dal presidente, Gabriele Gravina, durante l'incontro con il Commissario generale dell'Italia per "Expo 2020 Dubai", Paolo Glisenti, svoltosi nella sede della Federcalcio, alla presenza del DG, Marco Brunelli, e dell'ex presidente federale Antonio Matarrese. La Figc è intenzionata a realizzare un presidio azzurro, con la creazione di uno spazio ad hoc, per sviluppare i temi connessi a Dubai 2020 'Connecting minds, creating the future' e del Padiglione Italia 'La bellezza unisce le persone'. "Il percorso di internazionalizzazione del brand Figc, inteso come valori e come progettualità legate alla formazione, all'educazione e alle attività nel sociale, non solo sportive - ha spiegato Gravina - trovano in Expo un'occasione straordinaria. Saremo presenti per aprire nuove forme di valorizzazione e di interazione verso i giovani di tutto il mondo".