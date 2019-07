Iuliano a RBN: "De Ligt? Giusto che guadagni tanto. Buffon ok"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ai microfoni di Radio Bianconera, nel corso di ‘Avanti Madama’, è intervenuto l’ex bianconero Mark Iuliano: “De Ligt? I grandi giocatori devono stare nelle grandi squadre. Bonucci deve rimanere perché ha dimostrato di essere un grande calciatore, sicuramente i difensori si alterneranno perché le partite sono tante. Ma non si può prescindere dai grandi calciatori. Sicuramente l’addio di Benatia in alcune partite è stato un peso, è mancato lo scorso anno quando si è infortunato Chiellini”.

Sull’ingaggio di De Ligt: “I giocatori forti è giusto che guadagnino. Stiamo parlando di un giocatore forte, già pronto. La Juventus è diversa dall’Ajax, sicuramente anche questo è un punto di domanda. La dirigenza sa che qualche contratto andrà rivisto, ma sono cose che si mettono in conto. La dirigenza ha sempre aumentato i contratti di chi se lo merita e non è abituata a subire le pressioni interne, prevedono prima certe situazioni.

Su Buffon: “Bisogna capire perché è andato via e perché ha deciso di tornare. Poteva fare già prima il passaggio da primo a secondo portiere senza andare via, avrebbe dato una continuità nello spogliatoio. Ma è un ragazzo talmente positivo e importante che il suo ritorno potrà essere solo una spinta per Szczesny. Se la dirigenza ha deciso di riprenderlo sicuramente avrà fatto bene i calcoli. Sicuramente avere certi giocatori nello spogliatoio è importante, ma la Juve è una società diversa dalle altre. Se hanno deciso così vuol dire che era importante per il gruppo”.