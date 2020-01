Ivana Icardi vs Wanda: "Mauro ha dovuto lasciare l'Inter per colpa tua"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Ivana Icardi-Wanda Nara, la querelle mediatica continua. La sorella dell'attaccante attualmente in forza al Paris Saint-Germain, attraverso una lettera pubblicata da DiPiù, ha attaccato nuovamente la sua moglie-agente: "Wanda, sei veramente sfacciata e senza ritegno. Mi hai cancellato dalla tua vita e mi hai allontanato da mia famiglia perché non volevi che entrassi al Grande Fratello argentino. E adesso cosa fai? Partecipi come opinionista al 'Grande Fratello' italiano! Sei proprio la donna più incoerente sulla faccia della terra. Quando ti sei messa con Mauro - prosegue Ivana -, dopo la separazione da Maxi Lopez, il padre dei tuoi primi tre figli, in molti ti consideravano una rovina-famiglie. Ma io ero dalla vostra parte. Pensavo: a volte in nome dell’amore tutto può succedere. Ho capito chi sei, hai sempre voluto essere la sola stella attorno a Mauro. Tu non tolleri interferenze. Ti sei chiesta perché anche tanti ammiratori di Mauro ce l’hanno con te? L’anno scorso è entrato in contrasto con la squadra in cui giocava, l’Inter, tanti dicono che i problemi sono cominciati perché tu vuoi mettere bocca su tutto. Risultato: ha dovuto cambiare squadra e ora gioca a Parigi. Ma questi, tutto sommato, sono affari vostri", le dure parole di Ivana Icardi.