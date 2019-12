Ivano Sorrentino: “Forse alla Juve troppi hanno la pancia piena”

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ai microfoni di Radio Bianconera, nel corso di ‘Avanti Madama’, è intervenuto l’ex giocatore della Juventus Ivano Sorrentino per commentare il ko in Supercoppa patito dai bianconeri contro la Lazio a Riad: “In cosa è mancata la Juventus? Ci sono secondo me tanti fattori purtroppo. La Juve vista ieri era in grossa difficoltà, una Juve che non avevo visto così per tantissimo tempo, in difficoltà sotto tutti i punti di vista. Dispiace perché io ho sempre creduto nel lavoro di Sarri, ci credo ancora, ma devo dire che purtroppo non si riesce a trovare la giusta soluzione per vedere una Juve un po’ più importante, che abbia meno difficoltà”.

La Lazio è stata superiore sotto tutti i punti di vista. “La Lazio ha dimostrato in queste due partite di essere superiore sotto il lato fisico, mentale, ha messo in difficoltà la Juve come mai nessuna squadra. Trovare la causa è difficile, la Juve è stata irriconoscibile contro la Lazio sia ieri che nella partita di campionato. Ha trovato sicuramente una Lazio che è la squadra più in forma del campionato italiano, non era il momento migliore per affrontarla, ma una grande squadra deve reagire, deve essere forte mentalmente ed essere più forte delle difficoltà”.

c’è stato poco supporto a Ronaldo, bisogna intervenire sul mercato? “Sinceramente io non sono molto d’accordo sull’andare a prendere qualcun altro nel periodo invernale, se guardiamo la rosa della Juve fa invidia a qualsiasi squadra. Il problema non è che mancano i giocatori, ma che non si riesce a trovare il giusto modulo tattico per far rendere questi campioni”.

Quali giocatori sono mancati ieri? “A me non piace dare la colpa ai singoli, il problema non è del singolo ma di una squadra intera, compreso l’allenatore e lo staff. In questo momento la Juve deve cercare di ritornare se stessa, forse un po’ più umile. Forse qualcuno ha fin troppo la pancia piena e questo può essere un danno per la squadra. Abbiamo dei giocatori fuori squadra come Mandzukic che fino a pochi mesi fa era indispensabile per la Juve. Forse la Juve ha bisogno di quel tipo di giocatori, di quella fame. Ieri sono state fatte delle scelte, poi ogni allenatore fa giocare quelli che convincono di più e rendono di più in allenamento. Non è un discorso del singolo, la Juve deve tornare ad avere quella fame e quella cattiveria che prima aveva”.