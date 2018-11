© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Mariano Izco, ex calciatore del ChievoVerona, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli in vista della gara del weekend tra Napoli e Chievo. "Non ci volevo affrontare questo Napoli in questo periodo. Il Chievo è in difficoltà, servirà qualcosa in più per portare a casa un risultato positivo. Scudetto? La Juventus avrà sempre un po' di distacco, ma non vuol dire che non perderà punti. Il discorso è aperto, manca un sacco di tempo, ma la Juve è un gradino più in alto", ha detto.