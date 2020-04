Jaap Stam: "Lazio, carattere e gioco da scudetto. E Luis Alberto è da Manchester United"

Jaap Stam, ex difensore fra le altre di Lazio e Milan e oggi allenatore vicino alla firma col Cincinnati Fc, ha parlato alla Gazzetta dello Sport delle sue due squadre italiane: “La Coppa Italia vinta con la Lazio nel 2004 è il ricordo più bello. Il Milan è stata la squadra più forte in cui ho giocato insieme allo United, impossibile scegliere. La Lazio oggi? Con Inzaghi ha carattere e gioco da scudetto. Il tecnico sa far crescere tutti e Luis Alberto è da Manchester United. Futuro? Un’opportunità seria e sono pronto a tornare in A da allenatore”.