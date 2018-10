Jacobelli a Tuttosport: "Italia di nuovo squadra. Nel nome di Astori"

Xavier Jacobelli, direttore di Tuttosport non che opinionista di RMC Sport, ha analizzato così la vittoria della Nazionale contro la Polonia: "Il colpo di Chorzow può segnare una svolta importante. Se decisiva, lo capiremo in novembre, affrontando il Portogallo. Ciò che conta, è avere scelto una squadra, un modulo, undici interpreti. (...) Complimenti al ct: chi la dura, la vince. Ora si tratta di insistere. La strada è tracciata. La gioia esplosa al fischio finale e l'abbraccio collettivo collettivo possono essere un propellente formidabile per il futuro. Ieri sera, l'Italia è stata finalmente squadra. Nel nome di Astori".