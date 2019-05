Jacobelli: “Il ridimensionamento dietro alle dimissioni di Gattuso?”

Fonte: Radio bianconera

Ai microfoni di Radio Bianconera, nel corso di ‘Avanti Madama’, è intervenuto il direttore di Tuttosport Xavier Jacobelli:

Ha parlato anche del Milan: “È un momento molto delicato. Io continuo a pensare che un allenatore del valore di Gattuso, uno dei migliori degli ultimi anni, non dovesse rimanere sulla panchina del Milan. Ha rinunciato a cinque milioni, chiedendo invece che venissero pagati gli emolumenti al suo staff. Ha sempre anteposto gli interessi del suo staff ai propri. Evidentemente non ha ricevuto le garanzie necessarie da parte del club, credo che anche il Milan tema conseguenze per il Fair Play Finanziario. Se è vero che il Milan pensa a un ridimensionamento evidentemente Gattuso ha tratto le conseguenze. Gattuso alla Juve? Uno come lui farebbe bene dovunque, ha una tale carica e una voglia di fare il suo mestiere che sicuramente ovunque andrà meriterà il suo successo. È una persona che parla con la massima sincerità e franchezza, dote rara nel calcio”.

Sull’allenatore della Juventus: “Rispondo con le parole di Paratici: dopo le due finali europee”.