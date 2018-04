Jacobelli, Juve: “Incontro Dybala-Simeone, la colpa di chi fa finta di non sapere”

Fonte: Tuttojuve.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Real è alle porte, ma in questi giorni sull'asse Torino-Madrid si è parlato molto dell'altra squadra della capitale. Ci riferiamo alla questione Dybala-Atletico Simeone ha dichiarato che l'incontro madrileno con il bianconero sia stato casuale. Allegri, scherzando, si è augurato che il tecnico dell'Atletico abbia pagato la cena al giocatore. Ma è davvero possibile che, a fine stagione, Dybala lasci la Juve per i Colchoneros?

"La prima regola non scritta del mercato è mai dire mai. Franco Rossi (1944-2013), indimenticabile e indimenticato mattatore delle cronache di acquisti e cessioni aveva una massima, coniata in calce a uno dei più clamorosi trasferimenti degli ultimi quarant'anni: "Dopo Paolo Rossi al Perugia, tutto sarà sempre possibile". Che Dybala piaccia all'Atletico Madrid, lo sanno anche i muri del Wanda Metropolitano, il fantastico stadio dei Colchoneros. Che non sono i soli a seguire l'argentino. Tuttavia, un conto è interessarsi a un giocatore, un altro prenderlo, soprattutto nel caso del Numero Dieci, blindato sino al 2022 e la cui quotazione base è 100 milioni di euro. C'è di più. C'è la differenza che passa fra una notizia vera e una facezia sparata sul web dove si è anche letto: "Clamoroso a Madrid, Dybala a cena a Madrid con Simeone". Poi uno controlla la notizia e scopre che sì, Dybala fosse nella capitale spagnola, per due giorni di vacanza; che sì, Dybala fosse a cena con due amici nel locale dove si trovava anche l'allenatore dell'Atletico, seduto a un altro tavolo. Non appena l'ha riconosciuto, Dybala l'ha salutato con educazione, ha chiacchierato per una decina minuti con il tecnico e poi è ritornato al proprio posto. Dove, fra i commensali, non c'era Mariano, fratello maggiore di Paulo e da sei mesi suo nuovo agente. Mariano era a Torino. Ha ragione Simeone quando dichiara: "Sì, ho incontrato Dybala, ma non abbiamo parlato di mercato. Lui era con degli amici a cena, io da solo. Gli ho detto ciò che penso: è un calciatore eccellente. Qualche giornalista che ha cercato di cambiare quella che è la chiara realtà dei fatti. Purtroppo i professionisti che fanno bene il loro mestiere vengono penalizzati da coloro che sbagliano, i quali spero siano sempre in minoranza. Tutto il nostro mondo dipende da un’informazione corretta. Quando l’informazione non è limpida si tende sempre a confondere le cose. Ovviamente non è positivo tutto ciò, ma abbiamo ormai imparato a conviverci”. Parole sante. Il mercato al tempo del web partorisce molte bufale, anche per colpa di chi fa finta di non sapere che autorevolezza, attendibilità e credibilità siano alla base di chi voglia informare seriamente. In Spagna, in Italia, dovunque".