Jacobelli scrive a Gravina: "Prima cosa: liberare l'Entella"

Nel fondo del direttore di Tuttosport Xavier Jacobelli dedicato all'elezione di Gabriele Gravina alla presidenza della FIGC trova spazio anche il caso della Virtus Entella. Eccone uno stralcio: "Ci sono una società, una squadra, una città, una tifoseria che Gravina conosce e apprezza. Alla Lega Pro era iscritta la Virtus Entella, oppure lo è ancora: da quattro mesi non si capisce più. Il Club di chiavari è prigioniero nel limbo di un sistema andato in tilt. Un caravanserraglio indecente [..] Conoscendo Gravina, che le ingiustizie non sopporta, siamo certi sia d'accordo con noi. Per questo, caro presidente, la prima cosa da fare è liberare l'Entella".