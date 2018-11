Jacobelli su Tuttosport: "Gasp, l'ennesimo capolavoro con la Dea"

Una manata in faccia. Secca, rude, senza preavviso. Il turbine atalantino che ha travolto l’Inter prima della sosta ed in chiusura di un ciclo dispendioso ma soddisfacente, ha riportato la squadra di Spalletti sulla terra, e offre qualche spunto di riflessione che i risultati avevano...

Milan, fischi per l'ex capitano Leonardo Bonucci

Milan-Juve, Briatore: "Higuain? Per adesso Ronaldo ha un vantaggio"

Juventus, il gol di Mandzukic è il 100esimo in casa del Milan in Serie A

Lazio, ripresa degli allenamenti fissata per martedì

Sconcerti sul Corriere: "Da sette anni non c'è partita per nessuno"

Garanzini su La Stampa: "Mandzukic, indispensabile in 8 minuti"

Xavier Jacobelli, direttore di Tuttosport, sulle colonne del quotidiano sportivo torinese tesse le lodi di Gian Piero Gasperini. "Artefice massimo del prepotente ritorno atalantino in zona Europa, la quarta vittoria consecutive è stata il capolavoro del signore di Grugliasco".

