Jacobelli su Tuttosport: "Il masochismo dell'Inter e del Napoli"

"Il masochismo dell'Inter e del Napoli". Xavier Jacobelli, direttore di Tuttosport, analizza così sulle pagine del quotidiano torinese il momento di milanesi e partenopei: "C’è qualcosa di sorprendentemente masochistico nelle vicende di Inter e Napoli che sembrano fare a gara per spianare la strada alla Juve. Conte sbrocca in modo plateale, sfrontato e irriguardoso contro la sua società, [...] De Laurentiis va allo scontro frontale con Ancelotti e i giocatori. Questi ultimi si ammutinano e offrono al loro presidente le migliori ragioni contrattuali per stangarli a suon di multe".

In tutto ciò, evidenzia Jacobelli, passano in secondo piano i risultati in Champions League. Come pure il fatto che l'Inter sia costruita così anche su richiesta del tecnico: "Icardi, Nainggolan e Perisic sono stati ceduti, ma, se Conte avesse voluto assolutamente trattenerli, non avrebbe dovuto fare altro che alzare la mano e in società gli avrebbero dato retta". Mentre Ancelotti dovrà gestire la responsabilità del ritiro, piovutagli addosso con un comunicato ufficiale. Chiosa noir: "Raymond Chandler ha scritto: 'Non c’è trappola più mortale di quella che prepariamo con le nostre stesse mani'. Appunto".