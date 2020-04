Jacobelli su Tuttosport: "Immobile ministro per lo Sport. Un calcio alla confusione"

“Immobile ministro per lo Sport”. È questa la provocazione di Xavier Jacobelli, direttore di Tuttosport, nell’editoriale di oggi. “Da profonda che era - si legge - la stima per Ciro Immobile è diventata assoluta dopo l’ultima dichiarazione. Di fronte alla miopia e all’impreparazione della politica che non sa di calcio, ma il calcio vuole asfissiare, a Immobile sono bastate poche parole. La presa di posizione di Immobile ha il pregio della chiarezza e dà un calcio alla confusione, all’incertezza, all’ipocrisia che stanno scandendo questi giorni e non certo per colpa del calcio e di tutte le altre discipline”.