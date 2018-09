Jacobelli su Tuttosport: "Italia, è una notte che dura da dieci mesi"

Il direttore di Tuttosport, Xavier Jacobelli, ha scritto un fondo sull'Italia dopo il ko di ieri sera contro il Portogallo. "Il miglior marcatore dell'Italia di Mancini si chiama Giorgio Chiellini, 34 anni, difensore, 97 presenze e 8 gol in nazionale. Ieri sera era in panchina (...). La sconfitta di Lisbona mette la Nazionale a rischio di retrocessione nella fascia B della Nations League, ma fosse qui il problema. Questa è una notte che dura da dieci mesi, da quando la Svezia spense la luce. E non passa mai".