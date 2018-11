Jacobelli su Tuttosport: "Mazzarri, uno che non molla mai"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Malessere per Walter Mazzarri, l'augurio arriva da tutto il mondo del calcio e anche del giornalismo. Xavier Jacobelli, sulla prima di Tuttosport, parla di "Walter che non molla mai". "La cultura del lavoro è il tratto distintivo di Walter Mazzarri. Se un giorno al Filadelfia vi capitasse di seguire passo dopo passo il tecnico del Toro in azione, capireste con quale applicazione, financo con quale ardore, egli interpreti il suo mestiere. E' uno che non molla mai".