Jacobelli su Tuttosport: "Se la Nazionale è imbavagliata dai club"

"Dicono che nel calcio la comunicazione sia tutto". Si apre così il fondo di Xavier Jacobelli, direttore di Tuttosport, intitolato "Se la Nazionale è imbavagliata dai club". Nell'editoriale "si parla di ciò che è accaduto ieri, a Coverciano, nel ritiro della Nazionale già qualificata a Euro 2020". Dopo aver ricordato il disastro di due anni fa e aver fatto i complimenti a Mancini per la ricostruzione azzurra, Jacobelli arriva "alle difficoltà federali di opporsi a quei club che, a seconda dell’aria che tira in casa loro, quando mandano i propri giocatori in Nazionale, li imbavagliano, imponendo di non parlare". Il punto è la mancata presenza di Andrea Belotti ieri in conferenza stampa: annunciato (non ufficialmente), il capitano del Torino è stato sostituito da Francesco Acerbi e "si è dovuto adeguare ai chiari di luna granata". Per ragioni analoghe, a Coverciano non parlano Donnarumma e Insigne: "Prevalgono le superiori ragioni dei club. Domanda a Gravina: può la Federcalcio, nella casa della Nazionale, cioè in casa sua, subire o tollerare il bavaglio dei club? Risposta: assolutamente no. Urge cambiare registro".