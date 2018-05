Jacobelli su Ventura: ""Non rompere il silenzio se non per migliorarlo"

All'indomani dell'esordio della nuova Italia targata Roberto Mancini, Xavier Jacobelli, direttore di Tuttosport, anziché concentrarsi sull'amichevole contro l'Arabia Saudita ha scelto di analizzare le parole di Gian Piero Ventura arrivate dopo un lungo silenzio a seguito del suo esonero dal ruolo di ct azzurro: "Non rompere il silenzio se non per migliorarlo, ammoniva Ludwig vab Beethoven. Si presume che l'immortale genio della musica non figuri fra gli autori preferiti da Gian Piero Ventura. Questi, il silenzio l'ha rotto domenica sera da Fazio, dopo sei mesi, se non per peggiorare la situazione. A parte l'ineleganza di scegliere la vigilia del debutto azzurro di mancini per sturare fiele, l'ex ct ha aggravato il proprio status nei confronti dei tifosi della Nazionale. [...] Con tutto il rispetto per il dramma sportivo personale di Ventura, è il caso che l'ex ct non lo scordi mai: se, dopo sessant'anni, per la prima volta l'Italia non parteciperà alla fase finale del mondiale, la responsabilità principale è stata sua poiché sue sono state le sciagurate scelte tecniche che hanno mandato la Nazionale allo sbaraglio, sublimando lo strazio con le orrende prove con la Svezia, la squadra più catenacciara della Via Lattea"