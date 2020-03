Jacobelli (Tuttosport): "Dilettanti allo sbaraglio, parte seconda"

vedi letture

Nel suo editoriale per Tuttosport, il direttore Xavier Jacobelli ha titolati "Dilettanti allo sbaraglio, parte seconda" per tutto quello che è successo da Parma in poi, arrivando a Juventus-Inter. "Ci eravamo illusi che la Serie A avesse ritrovato un barlume di lucidità, dopo le invereconde sceneggiate del fine settimana 29 febbraio-1 marzo, con le code kafkiane del 2-3 marzo a Roma, fra con- siglio e assemblea di Lega. Il 1° marzo avevamo titolato: «Dilettanti allo sbaraglio». Non avevamo fatto i conti con una certezza, plasticamente riaffermata: toccato il fondo, c’è sempre qualcuno che comincia a scavare" [...]

"Alla fine della fiera, la Federcalcio ha convocato per domani un consiglio straordinario dov’è prevedibile volino di nuovo gli stracci" [...]

"Se il governo disporrà la sospensione, che si sospenda. Se non la disporrà, che si continui. Ma per l’amor di Dio, informate Spadafora".